Coldiretti scende in spiaggia con il mercato di Campagna Amica a Vasto Marina

Le gialle “percoche” e i succosi “mezzitempi”, ma anche olio extravergine, miele e altre eccellenze abruzzesi direttamente dalle campagne vastesi per fare la spesa al ritorno dalla spiaggia. Torna a Vasto Marina il mercato estivo di “Campagna Amica", promosso da Coldiretti per valorizzare le produzioni di qualità del territorio, migliorare la conoscenza delle eccellenze locali e tutelare il prodotto a “chilometro zero”. Sono dieci i gazebo - quest’anno rinnovati nell’immagine e ampliati da una gamma di prodotti più completa - che, sul lungomare, in corrispondenza del circolo nautico, mettono in vendita confetture, frutta, ortaggi, pane fresco, insaccati e tanto altro nei giorni di mercoledì e sabato, dalle ore 17.30 a mezzanotte.

“Un mercato - spiega Piercarmine Tilli, presidente Coldiretti Chieti - che, anche grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale, viene proposto a grande richiesta dei consumatori che apprezzano la qualità e la gentilezza dei nostri produttori. Con il progetto di Campagna amica, Coldiretti vuole favorire lo sviluppo locale, avvicinare la campagna al consumatore, tutelare la qualità dei prodotti attraverso la garanzia della trasparenza e della rintracciabilità”.

“Il mercato serale di Vasto Marina, rinnovato nell’immagine, è una iniziativa rivolta principalmente ai turisti e ai bagnanti che risalgano dopo una giornata sotto l’ombrellone – dice il direttore di Coldiretti Chieti Luca Canala - ma anche un modo per incontrare direttamente i produttori agricoli e farsi raccontare pregi e qualità delle eccellenze dell’agroalimentare locale”.

E, tra i banconi di frutta, verdura e conserve non mancano prodotti più particolari come la cosmesi di latte d’asina, un richiesto e apprezzato souvenir per i tanti turisti che passeggiano sul lungomare tra i più gettonati della costa adriatica.

Coldiretti Chieti ricorda che nei Mercati di Campagna Amica sono presenti aziende associate che vendono direttamente ai consumatori prodotti agricoli nel rispetto di un regolamento/disciplinare con cui si impegnano a garantire in modo trasparente la provenienza, la tracciabilità, la qualità e la salubrità dei prodotti in vendita. In Italia Coldiretti ha creato oltre 1.041 mercati, 188 botteghe, 2271 agriturismi per un totale di 7.281 imprese agricole collegate e circa 20mila tra agricoltori, familiari, coadiuvanti e dipendenti che entrano in contatto con 15milioni di consumatori italiani. In Abruzzo, Campagna Amica ha circa 300 aziende aderenti e ben tre mercati coperti a Pescara, Chieti e Teramo.

Oltre al mercato di Vasto Marina, in provincia di Chieti nel periodo estivo viene promosso anche un altro mercato serale: a Casalbordino lido, il giovedì, dalle ore 17.30 alle 23.30.