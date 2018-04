Firmate le conessioni per la realizzazione del Central Park “Pino Valente” a Lanciano

Questa mattina a Pescara il presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo Luciano D’Alfonso ha firmato le concessioni finanziarie per due opere previste nel Masterplan: la realizzazione del Central Park “Pino Valente” (Villa delle Rose) a Lanciano per un importo di 1.000.000 di euro e l’intervento denominato “Realizzazione complesso polifunzionale didattico alla memoria delle vittime di Marcinelle” a Lettomanoppello (1.500.000 euro). Per il Comune frentano erano presenti il sindaco Mario Pupillo e il vicesindaco Giacinto Verna, per il centro lettese il vicesindaco Simone D’Alfonso.

Nei prossimi giorni, conclusa la fase istruttoria, verranno perfezionate le intese per altri interventi – dopo gli 11 firmati ieri – di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero dei borghi. Sono interessati i Comuni di Aielli, Anversa, Archi, Calascio, Canosa Sannita, Castel del Monte, Castel di ieri, Castelvecchio Subequo, Cerchio, Civitella Alfedena, Civitella Messer Raimondo, Civitaluparella, Collarmele, Colledimezzo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Goriano Sicoli, Magliano dei Marsi, Monteferrante, Moscufo, Morino, Opi, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pereto, Pretoro, Quadri, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Rocca di Botte, Roccascalegna, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Maria. Ogni Comune riceverà 140mila euro.