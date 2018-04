Masterplan Abruzzo, firmate le convenzioni per la valorizzazione di undici borghi

Il presidente della giunta regionale dell’Abruzzo, Luciano D’Alfonso, ha sottoscritto questa mattina 11 convenzioni con altrettanti Comuni, per interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero dei borghi. I progetti sono finanziati con i fondi del Masterplan.

Le intese siglate oggi riguardano Arielli (recupero centro storico, rifacimento piazza Crognali), Cappadocia (recupero emergenze storico-ambientali del capoluogo e delle frazioni), Caramanico Terme (riqualificazione urbana piazza Marconi), Montebello sul Sangro (valorizzazione e sviluppo turistico del Borgo Vecchio di Buonanotte), Sante Marie (arredo urbano, interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza della mobilità nel capoluogo e a Santo Stefano), Scanno (acquisizione e recupero ex chiesa Madonna delle Grazie, miglioramento antisismico e restauro delle facciate degli edifici privati del centro storico), Tagliacozzo (riqualificazione di via Borgo Vecchio), Scurcola Marsicana (riqualificazione corso Vittorio Emanuele), Silvi (restauro della porta medievale e della torre di avvistamento), Rosello (riqualificazione centri urbani di Rosello e Giuliopoli), Tollo (riqualificazione e recupero spazi pubblici nel centro storico).

Ogni Comune ha ricevuto 140mila euro. Complessivamente il Masterplan finanzierà 108 interventi su questa azione, per un investimento di 15 milioni e 800mila euro.

“Con la sottoscrizione delle concessioni finanzianti di oggi – ha detto D’Alfonso – i Comuni possono immediatamente passare alla fase procedimentale degli appalti, così da accelerare l’apertura dei cantieri e la conclusione degli interventi”. Entro aprile saranno firmate le convenzioni con tutti i Comuni che hanno presentato le richieste di fondi e completato l’invio della documentazione alla Regione.