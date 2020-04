Danni delle nevicate di gennaio 2017, assegnati 69 milioni per interventi al patrimonio pubblico

È stato approvato dal dipartimento della Protezione Civile nazionale il piano redatto dalla Struttura di Missione della Protezione civile regionale relativo ai finanziamenti per la nevicata del gennaio 2017.

I finanziamenti riguardano la seconda annualità (2020) del Piano degli Investimenti di cui al Dpcm del 27 febbraio 2019 per un ammontare complessivo di 69.970.746,50 euro per interventi al patrimonio pubblico, con prevalenza infrastrutturale, danneggiato dagli eccezionali eventi relativi alla nevicata del gennaio 2017 per i territori che non sono ricompresi nel cratere sismico. Il piano è stato redatto in stretto rapporto sinergico con i Comuni e gli enti interessati che avevano segnalato le priorità di intervento di competenza.

Sono 192 i beneficiari del finanziamento per un totale di 68.966.000 euro. La somma rimanente, poco più di 1 milione di euro è stata destinata, come prime risorse, al ristoro dei danni strutturali in favore delle aziende agricole, in ordine alla ricognizione che sarà avviata dai Comuni nei rispettivi territori di competenza.

Gli ulteriori fabbisogni che dovessero emergere potranno essere garantiti attraverso la terza annualità del Piano. A breve saranno avviate le procedure attuative degli interventi attraverso la sottoscrizione delle convenzioni tra il presidente della Regione Abruzzo, il Commissario delegato e gli enti interessati in qualità di Soggetti Attuatori.

"Anche in questo momento di emergenza - ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio - non bisogna trascurare quello che è il lavoro ordinario. Queste somme sono molto importanti per le amministrazioni locali che, in questa maniera, riusciranno ad aprire i cantieri per riparare i numerosi danni causati dalla nevicata di inizio 2017".