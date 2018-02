Lego apre a Megalò: conto alla rovescia per lo store dei mitici mattoncini di legno

Non c'è bambino che non abbia giocato almeno una volta con i mattoncini più famosi del mondo. E ora per i più piccoli e gli appassionati è iniziato il conto alla rovescia: al centro commerciale Megalò arriva la Lego. L'apertura del Lego Store è imminente, come si vede nella foto.

L'azienda leader mondiale delle costruzioni a mattoncino ha scelto Chieti per aprire il primo punto vendita monomarca in Abruzzo. In Italia al momento ne esistono 13 sparsi su e giù per lo Stivale.

Lo store apre in unanno importante per l'azienda: il 28 gennaio scorso i Lego hanno compiuto 60 anni. Nacquero infatti nel 1958 da un piccolo produttore danese, nella cittadina di Billund. Da allora, oltre a entrare di diritto nelle camerette dei bambini, gli appassionati hanno realizzato milioni di creazioni talmente originali e precise da lasciare senza fiato. Lego è l'acronimo dell´espressione danese leg godt, cioè 'gioca bene'.