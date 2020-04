La spiaggia sempre più vicina: partono i lavori di manutenzione degli stabilimenti balneari

Sì ai lavori di manutenzione negli stabilimenti balneari e nei terreni: è quanto stabilisce il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio nell'ordinanza numero 36 che consente, a partire da oggi, di effettuare tali interventi, pur con tutte le sicurezze del caso.

Per quanto riguarda la balneazione la Regione consente l'accesso a stabilimenti e aree di pertinenza ai soli operatori turistico-balneari e addetti ai lavori per le attività di tutela delle risorse naturali nonchè per effettare i lavori necessari e urgenti nelle aree demaniali; il provvedimento prevede anche la possibilità di recupero e smaltimento dei rifiuti accumulati durante l'inverno sulle spiagge.

Nella stessa ordinanza il presidente Marsilio dà il via libera ai lavori per il mantenimento e la coltivazione di orti e vigneti, anche per la cura e il taglio della legna nei boschi.