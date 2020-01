A San Martino nasce il parco inclusivo per far giocare anche i bimbi con una disabilità

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso nel territorio comunale di Chieti.

La ditta Urbania srl si sta occupando dei parchi gioco cittadini, con la manutenzione straordinaria delle aree gioco di via Amiterno, Madonna del Freddo, Tricalle, Celdit e della Villa Comunale, con la ristrutturazione delle parti lignee e di recinzione, la manutenzione delle giostre destinate ai bambini e la posa in opera di nuovi attrezzi ludici.

Nel quartiere San Martino, grazie al finanziamento ottenuto dalla partecipazione a un bando regionale, saranno installati attrezzi ludici dedicati ai bambini diversamente abili.

Stanno per essere completati i lavori di adeguamento antincendio delle scuole medie De Lollis, Chiarini e Mezzanotte di Chieti, per un importo complessivo di 350mila euro, che stanno riguardando l’istallazione di porte Rei, la sostituzione di maniglioni antipanico, la sostituzione dei vetri delle porte con materiale di sicurezza certificato, l’installazione di impianti di segnalazione di emergenza e di allarme incendio, l’adeguamento dell’impianto elettrico, la manutenzione dell’impianto idrico, l’adeguamento delle centrali termiche, l’installazione di idonea cartellonistica.

Inoltre Open Fiber, la società partecipata da Enel spa, nei prossimi giorni si occuperà dei lavori di ripristino del manto stradale nelle zone in cui c'è stata la posa della fibra: viale Abruzzo, via Val Vibrata, via Feltrino, via Amiterno, via Capestrano, piazza Roccaraso, Strada del Frantoio, via Casalbordino, via Modesto Della Porta.

Termineranno invece fra tre giorni i lavori alla scuola dell'infanzia Selvaiezzi di Chieti, in via Curtatone, dove è in corso l'intervento di riparazione dell'impianto di riscaldamento.