Quasi 800 mila euro per rifare asfalti e marciapiedi a Lanciano

È stato avviato nei giorni scorsi il piano asfalti e marciapiedi 2019 del Comune di Lanciano, con gli interventi in via San Giovanni in contrada Serre e in via Ferro di Cavallo (demolizione e ricostruzione del marciapiede esistente). Inoltre, la Centrale Unica di Committenza di Lanciano ha avviato nei giorni scorsi due indagini di mercato per individuare le ditte che dovranno realizzare i lavori di riqualificazione dei tratti ammalorati di piazza D'Amico e i lavori di miglioramento dei piani stradali di viale Cappuccini, nel tratto di strada tra la chiesa di San Pietro e lo stadio comunale Biondi, di via Torino e di via Santo Spirito, con la realizzazione di dossi pedonali. Il termine dell'indagine di mercato relativa ai lavori di miglioramento dei piani stradali è stato fissato alle ore 13 di martedì 30 luglio, con sorteggio pubblico mercoledì 31 luglio, alle ore 10, in caso di numero di istanze superiore a tre; l'indagine di mercato dei lavori in piazza D'Amico è stato fissato alle ore 13 di mercoledì 31 luglio, con sorteggio pubblico giovedì 1° agosto ore 10 in caso di istanze maggiori di tre.

I lavori sono partiti anche in zona S. Ostazio, in zona contrada Iconicella, per liberare la strada dallo smottamento, realizzare una gabbionatura che la metta in sicurezza e finalmente riaprirla al traffico. Agli interventi programmati verranno aggiunti ulteriori 170 mila euro di lavori recuperati grazie alla devoluzione dei mutui per intervenire in viale Cappuccini, nel tratto di carreggiata compresa tra la chiesa di San Pietro e lo stadio comunale, in piazza D'Amico soprattutto per risolvere l'annoso problema del piano stradale della rotonda di accesso, in via Torino e in via Santo Spirito con la realizzazione di due dossi pedonali

Nel dettaglio gli interventi in programma sui marciapiedi, importo complessivo 100 mila euro: via per Fossacesia, via Ferro di Cavallo, via Milano, via Piave, i tratti più ammalorati di viale Rimembranze, via Isonzo, via Fiume, via Zara, via Montegrappa, via Veneto e piazza Dellarciprete nei pressi del giardino/ingresso parco Villa delle Rose. Questi i sedici interventi in programma sulle strade, importo complessivo 500.000 euro: via per Villa Stanazzo, (strada di collegamento da quartiere Santa Rita/Villa Stanazzo), via San Francesco d'Assisi (da via Milano verso la chiesa Sant'Antonio), i tratti più ammalorati di contrada Villa Pasquini in particolare strada comunale Santa Margherita e strada verso la Val di Sangro, la strada comunale della contrada Rizzacorno, strada comunale località Carrieri, strada Fontanelle/CastelFrentano, strada comunale Sant'Ostazio (Iconicella) realizzazione gabbionata per smottamenti, strada comunale Candeloro, tratto di strada comunale Santa Giusta, strado comunale San Giovanni in località Serre, via del Torrione, via Bologna, corso Bandiera, strada comunale confine in contrada Costa di Chieti, strada comunale Colle Pizzuto/Iconicella. A questi interventi si aggiungono quelli che saranno realizzati in via Torino, viale Cappuccini e piazza D'Amico.