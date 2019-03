Inaugurata la filiale Ubi banca di Chieti in via Colonnetta

È stata inaugurata ieri a Chieti la nuova filiale di UBI Banca di via Colonnetta 24, situata al piano terra del centro direzionale di UBI Banca. La nuova filiale ha preso il posto della vecchia agenzia di Via Benedetto Croce, ora dismessa. Alla presenza del sindaco di Chieti Umberto Di Primio, del responsabile della Macro Area Territoriale Marche e Abruzzo Roberto Gabrielli e di Don Gino Marino, parroco della chiesa del Santissimo Crocifisso, l’istituto di credito ha presentato il nuovo concept di filiale che punta sulla trasformazione dei bisogni dei clienti, l’innovazione e la digitalizzazione.

Tra le soluzioni adottate, ad esempio, ATM di ultima generazione in grado di svolgere le operazioni in sicurezza e senza fare code, versare denaro contante, assegni anche dopo l’orario di chiusura. Inoltre, sono state introdotte casse self service che permettono di e pagare imposte come F24 e fare bonifici. Ogni filiale è dotata di una connessione Wi-Fi gratuita riservata ai clienti per navigare tra i contenuti di UBI Banca e di due diversi tablet in grado di effettuare operazioni bancarie in autonomia o predisposti per la firma elettronica.

A inizio 2018 è stato avviato il programma di rinnovamento delle filiali con l’obiettivo di rinnovarne circa 200 entro l’anno e 700 entro il 2020, al servizio di oltre il 70% della clientela di Gruppo, con un investimento complessivo pari a circa 70 milioni di euro per il 2018 nell’anno e circa 240 milioni in arco piano.