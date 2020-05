Imprese, Confindustria al lavoro per studiare "la ripresa intelligente"

Una lista con tutte le indicazioni utili per riprendere in sicurezza l’attività aziendale, snodo cruciale in queste fasi di convivenza con il Coronavirus. A presentarlà sarà Confindustria Chieti-Pescara nel corso di una conferenza stampa online domani.

Al lavoro ha contributo un team di esperti in diversi settori, dalla medicina alla psicologia fino all’economia: tutti insieme per consentire una “ripartenza intelligente” del sistema impresa in Abruzzo.

L’equipe di lavoro, convocata e rappresentata dal presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca, esporrà il primo documento redatto che sarà ad uso e consumo di tutti i comparti: un vademecum che accompagnerà l’imprenditore passo dopo passo nella riapertura, senza tralasciare alcun dettaglio utile per la salvaguardia dei lavoratori e della salute pubblica.

Tra i membri del team: Giustino Parruti, direttore Unità Operativa complessa malattie infettive Asl di Pescara; Galliano Cocco, psicologo clinico e sociologo, docente a contratto di Strategia dei Processi Comunicativi all'università G. d’Annunzio; Elisa Maiolo, consulente hr e psicologa del lavoro; Riccardo Di Nisio, data scientist esperto in Big data e digital Marketing.

Il team resterà attivo per l’intero periodo emergenziale, ponendosi a disposizione delle necessità delle imprese con tutte le sue professionalità.