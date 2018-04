Immatricolazioni 2017: in provincia di Chieti crescono i veicoli pesanti (+73,6%)

Nel 2017 in Abruzzo le immatricolazioni di veicoli pesanti (superiore a 16 tonnellate) per il trasporto merci sono state 601, con un aumento del 44,5% rispetto al 2016. Sempre lo scorso anno le immatricolazioni di nuovi autobus in Abruzzo sono state 62, con un calo del 56,3% rispetto all’anno precedente. Questi dati emergono da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Aci.

La provincia abruzzese in cui le immatricolazioni di veicoli pesanti per il trasporto merci sono cresciute di più è Chieti (+73,6%), seguita da Teramo (+39,4%), L'Aquila (+26,9%) e Pescara (+26,4%). Per ciò che riguarda le immatricolazioni di autobus vi è una sola provincia che presenta un saldo positivo, ed è L'Aquila (+16,7%). I dati delle altre province abruzzesi sono in calo, dal -84,1% di Chieti al -20% di Pescara fino al -18,8% fatto registrare da Teramo.

Nel 2017 in Italia le immatricolazioni di veicoli pesanti per il trasporto merci sono state 23.802, con un aumento del 21,4% rispetto al 2016. Sempre lo scorso anno le immatricolazioni di nuovi autobus nel nostro Paese sono state 4.147, con una crescita del 30,7% rispetto all’anno precedente.

“Dal 2015 – sottolinea Alessandro De Martino, amministratore delegato di Continental Italia – le immatricolazioni di veicoli pesanti per il trasporto merci e di autobus fanno segnare dati positivi. Questo è un segno importante che testimonia come le aziende di trasporto, dopo gli anni difficili della crisi, abbiano ricominciato ad investire per accelerare il ricambio del parco di mezzi a loro disposizione, ricambio divenuto ormai necessario a causa dell'alto numero di mezzi vecchi, inquinanti e poco sicuri che sono ancora in circolazione nel nostro Paese”.