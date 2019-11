Guardie giurate, Aquila srl revoca otto licenziamenti

Revocati otto licenziamenti all'istituto di vigilanza Aquila srl di Ortona: ne danno notizia la Uiltucs Uil Abruzzo e la Fisascat Cisl Abruzzo Molise, rimasti ieri al tavolo della trattativa ottenendo il prezioso risultato a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie.

“La revoca dei licenziamenti è la dimostrazione che la perseveranza al tavolo delle trattative paga sempre - comementano Mario Miccoli, segretario Uiltucs Uil Abruzzo, e Davide Frigelli, segretario di Fisascat Cisl Abruzzo Molise - il tavolo è stato invece abbandonato quasi subito dalla Filcams Cgil, che già alle prime schermaglie non ha ritenuto ci fossero le condizioni per andare avanti. Uiltucs Uil e Fisascat Cisl, invece, hanno fatto della pazienza e della determinazione a mantenere sereni rapporti sindacali, a tutto vantaggio dei lavoratori e della stessa azienda, l’arma vincente, riconoscendo in particolare ad Aquila srl la buona volontà nel risolvere il problema della puntualità dei pagamenti".

Così, dopo ore di trattativa, i due sindacati sono riusciti nell’intento principale: salvaguardare i posti di lavoro.

“Aquila srl - prosegue Miccoli - in coerenza agli impegni assunti con noi di Uiltucs Uil e Fisascat Cisl utili al superamento delle criticità, ha revocato i licenziamenti: questa azione certamente avvalora ancora di più il percorso intrapreso per salvaguardare il posto di lavoro di trecento padri e madri di famiglia in un territorio che non ha certo bisogno di ulteriori procedure di licenziamenti collettivi o ricorsi agli ammortizzatori sociali”.

“La coerenza delle nostre azioni - aggiunge Frigelli - ci ha imposto di provare a salvaguardare un principio fondamentale per i sindacati: la salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori di Aquila srl. Le problematiche che stanno interessando le aziende dei nostri territori sono molteplici: il nostro compito è di provare ad individuare soluzioni per aziende e lavoratori per superare la tempesta che sta devastando la platea occupazionale abruzzese”.