900 mila euro al teatro Marrucino, il presidente Sicari ringrazia la Regione

Un finanziamento per il triennio 2019-2021 pari a 900mila euro, 300 mila per ogni annualità, in favore del teatro Marrucino. È quanto approvato dal Consiglio regionale dell’Abruzzo in settimana e che permetterà all’ente di poter programmare con maggiore serenità le prossime stagioni artistiche, a differenza degli ultimi anni.

Il presidente della Deputazione teatrale, l’avvocato Cristiano Sicari, ha accolto la notizia con “sincera gratitudine e profondo apprezzamento” indirizzando una lettera pubblica alla regione.

“La vicinanza del presidente Marco Marsilio, dell’assessore al Bilancio Guido Quintino Liris e di tutti i componenti dell’esecutivo regionale – si legge - ha trovato concreta espressione in un atto fondamentale per il futuro di questo patrimonio d’eccellenza della cultura abruzzese. La strutturata evidenza normativa del finanziamento, a cui si aggiungeranno le risorse del FURC, oltre il dato nominale, sottrae il teatro Marrucino dalle incertezze manifestatesi in passato e rappresenta un valore aggiunto per tutta la programmazione che, per conseguenza, potrà esprimere ancora un elevato standard di qualità artistica, in linea con la tradizione e la storia autentica del Marrucino”.

Il Cda e la Direzione amministrativa e artistica del Marrucino ringraziando in particolare l’assessore regionale alla Cultura Mauro Febbo