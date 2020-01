Finanziamento a Fossacesia per i danni della nevicata di gennaio 2017

Arrivano i risarcimenti per i danni causati dalla nevicata che ha colpito l'Abruzzo nella seconda metà di gennaio 2017. Il Comune di Fossacesia ha ricevuto oggi l’ufficialità di aver ottenuto dal Governo centrale un finanziamento di 93 mila euro.

Il finanziamento erogato, per il quale l’amministrazione comunale ha ottenuto il sostegno degli assessori regionali del territorio della provincia di Chieti, è così ripartito: 30 mila euro per il ripristino delle funzionalità del canale di Via Passo Nicola, altri 30 mila per il ripristino della funzionalità idraulica in Fosso San Giovann, 39 mila 300 per il ripristino della copertura della palestra polivalente, in via I Maggio.