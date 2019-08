A Fossacesia nasce la Piazzetta dei pescatori per la vendita diretta del pescato locale

Arrivano i fondi regionali per la realizzazione della ‘Piazzetta dei Pescatori’ sulla riviera nord del lungomare di Fossacesia Marina. Il dipartimento delle Politiche dello sviluppo rurale e della Pesca della Regione Abruzzo ha infatti comunicato al Comune di Fossacesia che il progetto “Approdi e porti multifunzionali. Infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta”, che rientrava nel Piano d’azione del FLAG Costa dei Trabocchi relativo al programma operativo Feamp 2014/2020 - priorità 4 obiettivo specifico 4.1 - azione 1.A.2 approdi e porti multifunzionali - infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta, è stato approvato e finanziato per un importo di 44.436,14 euro.

Soddisfatto per questo risultato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio: