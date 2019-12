Lavori per 300 mila euro nelle scuole di Lanciano

In programma interventi per 300 mila per la sicurezza delle scuole di Lanciano. Lo rende noto il vice sindaco e assessore all'Istruzione e ai Lavori pubblici, Giacinto Verna.

Dopo i 100 mila euro investiti nel bilancio passato per la manutenzione e messa in sicurezza nella scuola media Mazzini (rifacimento dell’intonaco di una parte di solaio e impermeabilizzazione del vano scale), nella media D’Annunzio (sostituzione dei vecchi pannelli di copertura del tetto da cui si infiltrava l’acqua) e nella scuola dell’infanzia di Torre Sansone (rifacimento della pavimentazione delle aule e tinteggiatura), nel bilancio 2019, vengono stanziati 300 mila euro che finanzieranno il progetto esecutivo, approvato in giunta, di manutenzione straordinaria in cinque edifici: scuola media Umberto I, scuola elementare Eroi Ottobrini, scuola dell’infanzia/elementare Principe di Piemonte, primaria Rocco Carabba, scuola dell’infanzia Marcianese.

Gli interventi consisteranno nella copertura e impermeabilizzazione di tetti e terrazzi, nella sistemazione e messa in sicurezza dei cornicioni, nel trattamento e tinteggiatura delle pareti interne danneggiate dalle infiltrazioni. Alla Umberto I è previsto anche il rifacimento di una parte del muro di cinta e del cancello. Gli uffici stanno espletando le procedure per andare a contrarre, entro fine anno, apposito mutuo con la Cassa depositi e prestiti. All’inizio del 2020 saranno appaltati i lavori, che saranno eseguiti alla fine dell’anno scolastico in corso.

"Stiamo provando a spingere l’acceleratore sul miglioramento strutturale delle nostre scuole - commenta l'assessore Verna - soltanto in quest’ultimo anno abbiamo appaltato 155 mila euro di lavori per l’adeguamento alle norme antincendio alla scuola D’Annunzio, attualmente in corso, e altri 68 mila euro alla media Umberto I, che partiranno tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo. Ma il Comune non ce la può fare con le sue sole forze. Per questo proseguiamo nel percorso di intercettare nuovi fondi attraverso la progettazione: a novembre abbiamo dato incarico per realizzare il progetto esecutivo per l’adeguamento sismico della scuola D’Annunzio, mentre si sta portando a termine il progetto definitivo per il nido comunale “Il Sorriso” di Marcianese. Inoltre si sono appena conclusi gli studi di vulnerabilità per la primaria Eroi Ottobrini e sono in corso quelli alla Umberto I".