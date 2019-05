La Fondazione Chieti ora è incorporata in quella del banco di Napoli: un grande evento in città per celebrare la cultura

È stata formalizzata nella sede di via Tribunali 213, a Napoli, dinanzi al notaio Luigi Pomponio, la fusione per incorporazione della Fondazione Chieti per l’Abruzzo e il Molise nella Fondazione Banco di Napoli. Si tratta della prima fusione tra fondazioni di origine bancaria di diverse regioni e si inserisce nel solco indicato dal nuovo presidente di Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio), Francesco Profumo, che ha sollecitato la fusione tra le Fondazioni bancarie. Un percorso avviato nel 2015 con il Protocollo Acri-Mef. Alla luce di ciò, si è data vita a tale operazione di fusione per incorporazione, avvenuta grazie alla coerente ed efficace collaborazione tra gli organi della nostra Fondazione e quelli della Fondazione di Chieti, ha avuto il sostegno e l’accompagnamento dell’Acri, del Mef e del Comune di Chieti.

La comunanza di parte dell’ambito territoriale di riferimento e dei settori di intervento nei quali viene svolta l’attività istituzionale, ha indotto la Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise e la Fondazione Banco di Napoli a valutare la possibilità di avviare iniziative lungo l’asse Chieti-Napoli che da sempre, in ambito artistico, culturale, economico e sociale ha visto interagire le due comunità con scambi di conoscenze ed esperienze che hanno permesso la crescita di entrambe. La fusione intende rilanciare un’azione sociale e culturale tesa a valorizzare i talenti e le eccellenze del Meridione, in particolare in Abruzzo e Molise, terre dalle straordinarie potenzialità. Il 1° giugno, a Chieti, si svolgerà un’intera giornata ricca di eventi: la messa celebrata dall’arcivescovo di Chieti monsignor Bruno Forte, l’inaugurazione di palazzo de’ Mayo, l’allestimento al suo interno di una mostra scenografica a cura del teatro di San Carlo e il concerto dell’Orchestra sinfonica del Teatro di San Carlo al teatro Marrucino di Chieti. Proprio a Palazzo de’ Mayo, si svilupperanno iniziative culturali, congressuali, concertistiche e museali anche con il contributo degli Enti designanti. La comunità teatina esprimerà una rappresentanza in seno al consiglio generale.

Commenta il presidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella Paliotto:

Con questa fusione, costruiamo un ponte di solidarietà, un’alleanza tra comunità con gli stessi valori, consapevoli che ci attendono sfide delicate in un periodo storico in cui sempre di meno si tende la mano a chi soffre, a chi ha più bisogno.

Pasquale Fischia, presidente uscende della Fondazione Chieti, spiega che