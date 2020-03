Fondazione Banco di Napoli sull'emergenza Coronavirus: pacchi alimentari e sostegno a medici e ospedali

La Fondazione Banco di Napoli fronteggia l'emergenza Coronavirus in Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria con un’iniziativa denominata ‘Una goccia nell’oceano’, lanciando l’hashtag #pocomatanto. Le iniziative riguardano anche la città di Chieti.

“Destineremo la quasi totalità del nostro avanzo di bilancio dell’anno 2019 all’emergenza Coronavirus: circa 600mila euro per sostenere l’emergenza nelle regioni di nostra competenza - ha detto la presidente Rossella Paliotto (nella foto con il sindaco Di Primio) - a nome del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione -. Aiutare i medici e gli infermieri che stanno affrontando con abnegazione e coraggio questa gravissima epidemia è un nostro dovere morale e non finiremo mai di ringraziarli. Inoltre, la Fondazione, da sempre sensibile ai problemi dei territori meridionali, in una fase in cui la solitudine può rappresentare il male invisibile di una società costretta ad evitare qualsiasi relazione sociale in nome della salute, sente forte il desiderio di rappresentare un’istituzione di prossimità”.