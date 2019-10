Fiera del turismo Rimini, i numeri dell’Abruzzo nel weekend

Si è svolta nel weekend la Ttg Travel Experience, la fiera del turismo di Rimini. La regione Abruzzo era presente alla manifestazione con uno stand di oltre 100 metri quadrati nel quale hanno lavorato gli espositori per promuovere l'offerta turistica regionale. Durante la fiera sono stati più di 105 gli appuntamenti con i buyers internazionali e oltre 60 appuntamenti con operatori italiani, a cui si aggiungono i numerosi contatti ai desk dello stand regionale gestiti dal personale regionale con imprese di servizi e media nazionali utili per la costruzione delle prossime campagne promozionali.

"Ci tengo a sottolineare - dice l'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo - anche il valore della promozione dell'Abruzzo come location cinematografiche in sostegno all’Abruzzo Film Commission. Il prossimo mese verrà organizzato un press tour in visita ai luoghi del cinema abruzzese nel distretto del Gran Sasso. Tutti i prodotti turistici abruzzesi - conclude - sono stati ben rappresentati".