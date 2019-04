Ex Blutec Ingegneria Italia: sindacati chiedono un incontro urgente al prefetto

Una richiesta d'incontro unitaria a Regione Abruzzo e prefettura di Chieti è stata inviata oggi da Fiom-Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil allo scopo di approfondire le problematiche della ex Blutec-Ingegneria Italia.

"Gli interrogativi che serpeggiano in questo momento non riescono a trovare risposta - scrivono le organizzazioni sindacali - e le lavoratrici e i lavoratori giustamente vivono un momento di forte preoccupazione e incertezza che in alcuni casi sfocia comprensibilmente in agitazione".