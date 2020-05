Efficientamento energetico: 2 milioni di euro per le imprese abruzzesi

È stata firmata la determina per lo scorrimento della graduatoria rivolto alle grandi imprese. A comunicarlo è l’assessore regionale alle Attività Produttive Mauro Febbo che sottolinea come “nel mese di febbraio scorso abbiamo pubblicato le graduatorie delle tante domande arrivate da parte delle imprese abruzzesi finanziando 75 aziende abruzzesi per 10 milioni di euro nell'ambito della programmazione Fesr 2014-2020.

“Grazie a delle economie residue oggi andiamo destinare ulteriori risorse pari a 2.158.068 euro al bando sull’efficientamento energetico, nello specifico inerente alla linea di intervento 2 rivolto alle grandi imprese per la realizzazione di impianti di co-trigenerazione anche alimentari. Il bando di efficientamento energetico ha avuto un grande successo testimoniato dalle 325 domande di finanziamento arrivate per tutte e tre le linee di intervento previste dal bando".

La trigenerazione è un particolare campo dei sistemi di cogenerazione che, oltre a produrre energia elettrica, consente di utilizzare l'energia termica recuperata dalla trasformazione termodinamica anche per produrre energia frigorifera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulle aspettative da parte degli imprenditori Febbo sottolinea come "da una parte testimonia la volontà delle aziende di rinnovare i propri impianti energetici destinati alla produzione e dall'altra l'interesse a rendere sostenibili gli insediamenti industriali per una maggiore competitività. Infatti avevo preso impegno di trovare ulteriori risorse per finanziare altre aziende ed oggi con i due milioni di euro di residui andiamo infatti allo scorrimento di una delle tre graduatorie relativo al bando. Rimane – conclude Febbo - l'impegno di trovare altre risorse per continuare lo scorrimento delle graduatorie sia per la linea di cogenerazione ma anche per la linea del fotovoltaico”.