Edilizia in ripresa: incremento del 10% delle pratiche presentate all’Ufficio Urbanistica

Il settore dell’edilizia a Chieti sarebbe in netta ripresa con nuove costruzioni rispettose della qualità e della sicurezza. Lo dicono i dati dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione del Comune di Chieti illustrati questa mattina in conferenza stampa dal sindaco Umberto Di Primio e dall’assessore all’Urbanistica, Mario Colantonio.

I DATI



Rispetto al 2015 si è assistito ad un incremento del 10% del numero di pratiche presentate all’Ufficio mentre è più che raddoppiato il numero dei certificati di agibilità rilasciati (n. 222 nel 2017) a dimostrazione che il concetto di sicurezza, favorito anche dallo snellimento degli adempimenti, comincia a radicarsi. E’ inoltre triplicato il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie (n. 165) mentre un incremento del 30% si è registrato nel numero dei condoni edilizi rilasciati (n. 301) in ottemperanza delle L.47/85, 724/94, 326/2003.

“Complessivamente nel 2017 l’Ufficio Urbanistica ha incassato 945.300 euro – ha evidenziato l’assessore Colantonio - provenienti da: introiti e rimborsi per spese interventi sostitutivi per demolizioni; riscossione di oneri e costo di costruzione coop. ERP; penalità e interessi su oneri e costi di costruzione; entrate derivanti da monetizzazione di aree; proventi da condono edilizio; proventi da infrazioni edilizie.

Tutto questo – ha proseguito l’assessore - va ad aggiungersi all’importante attività di pianificazione svolta dall’Ufficio per quanto riguarda le progettazioni esecutive di opere quali, ad esempio, la rifunzionalizzazione delle ex caserme Berardi e Bucciante e le fasi inerenti la retrocessione di terreni nelle macrozone previste dal Piano dei Servizi attraverso specifiche varianti. A breve partiranno i primi interventi di riqualificazione della ex Caserma Berardi, gestiti dal provveditorato alle Opere Pubbliche, per i quali l’Ufficio Urbanistica ha rilasciato i relativi pareri. Nel mese di febbraio, infatti, sarà effettuata la consegna dei lavori per la realizzazione del primo edificio all’interno dell’area”.

“La Variante Generale al nuovo Piano Regolatore dovrà ridisegnare le funzioni della città tenendo conto di quanto sarà a breve realizzato, dai progetti di rifunzionalizzazione delle ex caserme alla SUS, dai progetti contenuti nel Masteplan Abruzzo al Bando per la riqualificazione delle periferie – ha aggiunto Di Primio - Uno dei primi obiettivi sarà quello di considerare la situazione del Villaggio Mediterraneo ridisegnandone urbanisticamente le disponibilità. Per quanto riguarda l’area industriale ritengo che essa non possa diventare il luogo dei centri commerciali né delle imprese, oggi non più ammissibili in un’area a ridosso del centro urbano. Entro il mese di giugno l’Ufficio Urbanistica predisporrà una bozza di lavoro sulle funzioni della città capace do dialogare con tutto quello che abbiamo intorno”.