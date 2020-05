Pervenute 4.500 domande per il bando "Aiuta Impresa" della Regione Abruzzo

Sono in totale già 4.500 le richieste alla Regione Abruzzo per il bando "Aiuta Impresa".

Le aziende possono fare richiesta per il contributo a fondo perduto attraverso la piattaforma telematica riservata a micro e piccole imprese e lavoratori autonomi a regime forfettario.

La piattaforma informatica per la presentazione delle domande è stata attivata dalla mezzanotte del 26 maggio e resterà attiva fino alle ore 23:59 del 4 giugno.

Qualche dato: alle ore 8.20 di oggi, giovedì 28 maggio, a distanza di 56 ore dall'apertura della piattaforma) erano pervenute 4175 domande. Una media di 1,2 domande al minuto, notti comprese; nel pomeriggio il numero è salito a quasi 4.500 richieste. La prima domanda in assoluto è stata caricata in meno di 5 minuti dall'apertura. La prima domanda in assoluto è stata caricata in meno di 5 minuti dall'apertura. Al sistema lavorano stabilmente, e in tempo reale, 5-6 persone che sono intervenute nella mattinata di ieri per un unico problema relativo all'inserimento della partita Iva, risolto nel giro di un'ora. Alle 12 di oggi si registrano pervenute 1051 email. A 619 è stata già fornita una risposta, alle restanti verrà inviata nelle prossime ore.