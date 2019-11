Davide Frigelli nuovo segretario Fisacat Cisl Abruzzo Molise: "Attenzione alta su vertenze Mercatone Uno e Auchan"

Davide Frigelli è il nuovo segretario generale della categoria del commercio, terziario e servizi della Cisl. Il consiglio generale della Fisascat Abruzzo Molise lo ha eletto all’unanimità durante i lavori a Lanciano, a cui hanno partecipato il segretario generale Leo Malandra, il segretario nazionale Vincenzo Dell’Orefice e il segretario generale della Fisascat della Cisl Davide Guarini.

Frigelli, giovane sindacalista ligure da 19 anni in Abruzzo, nel ringraziare tutti coloro che lo hanno votato e che in questi anni hanno lavorato con lui, ha riportato l’attenzione sulla crisi economica e sul ruolo del sindacato. “Il momento, economico e sociale che stiamo attraversando si colloca tra i peggiori, sia per durata che per intensità. Le difficoltà occupazionali e le tante vertenze, Mercatone Uno, Auchan, ecc, ci presentano due regioni, l’Abruzzo e il Molise, che vivono nell’incertezza e con tante incognite e il sindacato deve essere protagonista nelle scelte e nelle soluzioni necessarie per la salvaguardia del lavoro. Questa è una grande opportunità per noi della Fisascat nell’affrontare le situazioni nelle tante aziende in difficoltà, in una fase in cui la politica cerca di scansare i corpi intermedi e parlare direttamente ai cittadini. Dobbiamo lavorare nei luoghi di lavoro e nei territori per contrastare questa tendenza dimostrando di essere al passo coi tempi e adeguarsi ai cambiamenti”.

Nel suo intervento il neo segretario ha ricordato anche dei vari tavoli di trattativa in cui sono impegnati per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali come nel settore della vigilanza e del lavoro domestico. "Nelle periferie del lavoro serve un sindacato capace di rappresentare a 360 gradi donne e uomini del terziario e dei servizi che sappia le peculiarità del cambiamento, e dare risposte alle nuove esigenze di tutela. E noi siamo pronti a questa sfida".