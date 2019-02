A Lanciano un incontro su “Vaccini tra scienza e società: quali insegnamenti e quali competenze”

“Vaccini tra scienza e società: quali insegnamenti e quali competenze”: questo il tema al centro del secondo incontro organizzato dal liceo Galieli di Lanciano, in collaborazione con il Comune, nell'ambito delle Conversazioni del venerdì.

L’appuntamento è per venerdì 15 febbraio, dalle ore 17.30, nel salone d’onore della Casa di Conversazione. Studenti e docenti converseranno con il dottor Maurizio Bonati, responsabile del dipartimento di Salute Pubblica dell'istituto di ricerche Mario Negri di Milano.

Come si presenta oggi, l’universo della scuola, istituzionalmente responsabile della formazione delle nuove generazioni di cittadini in una società dove la scienza e le sue applicazioni tecnologiche giocano un ruolo chiave nella gestione del progresso economico, sociale, politico di un Paese? Intorno a questo interrogativo si discuterà nella Conversazione di venerdì 15 febbraio,, con riferimento al contesto italiano e internazionale, agli esempi di buone pratiche e al dibattito sulla scientific literacy nelle sue implicazioni politiche, pedagogiche e sociali. Anche la questione dei vaccini è sintomo del difficile rapporto tra scienza e società, tra razionalità medico-scientifica e opinione pubblica. Il dialogo tra scienza e società rappresenta una nuova sfida per la scuola che non potrà prescindere dal nuovo impegno formativo che è chiamata ad assolvere nel preparare le nuove generazioni ad esercitare attivamente il ruolo di cittadini consapevoli e responsabili.

Maurizio Bonati è uno dei più prestigiosi esperti del settore. I maggiori interessi della sua attuale attività di ricerca, infatti, sono, tra gli altri, il monitoraggio e la valutazione dell'uso razionale dei farmaci e dei vaccini. È inoltre membro del gruppo strategico per le vaccinazioni del Ministero della Salute.

I successivi appuntamenti con “Il Liceo scientifico alle Conversazioni del Venerdì” sono:

- 22 febbraio, h 17.30 - Verso la simulazione del cuore al computer: un modello matematico per il ventricolo sinistro - Dott.ssa Valentina Meschini (ricercatrice presso Gran Sasso Science Institute)

- 1 marzo, h 17.30 - Un tunnel, il centro del sole, la creazione della materia: tre storie con una particella comune - Prof. Francesco Vissani (Dirigente di ricerca presso i Laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Istituto nazionale Fisica nucleare)

- 8 marzo, h 17.30 - Il cinema nella didattica della Storia... e non solo - Prof. Roberto Leombroni (dottore di ricerca in Scienze della formazione presso l'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara e docente di Filosofia presso il Liceo Scientifico Masci di Chieti)

- 15 marzo, h 17.30 - Scrittura e processi creativi - Dott. Roberto Cotroneo (scrittore, giornalista e sceneggiatore)

- 29 marzo, h 17.30 - Dialettica, disputatio, debate: storia di una prassi educativa - Prof. Matteo Giangrande (dottorando presso l'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara e docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico Galilei di Lanciano) - Prof.ssa Annunziata Di Nardo (docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico Galilei di Lanciano) - Prof.ssa Graziella De Nardis (docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico Galilei di Lanciano)