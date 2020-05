All'Ud'A esperienze e sfide aziendali ai tempi del Covid-19

L’università degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, nell’ambito delle iniziative promosse dal Dipartimento di Economia Aziendale, lancia la rubrica "A talk with…”: brevi interviste con imprenditori, operatori ed esperti appartenenti a diversi settori, con i quali riflettere sulle trasformazioni in atto durante questo periodo di emergenza e sulle possibili strategie per affrontare le sfide future che inevitabilmente si presenteranno.

Questi i prossimi appuntamenti:

-3 giugno ore 18:00 - Vincenzo Cosenza (akaVincos), Chief Marketing OfficeratBuzzoole;

-12 giugno ore 17:00 - Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica di Milano e docente di Fiscal Macroeconomics presso l'Università Bocconi;

-17 giugno 18:30 - Giovanni Bastianelli, Direttore Esecutivo Agenzia Nazionale del Turismo;

Le interviste sono trasmesse in diretta sulla pagina Facebook del Dipartimento di Economia Aziendale (fb.me/deaunich.official) e sul sito del Dea.

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

“Si tratta di un’iniziativa di estrema importanza per il Dipartimento di Economia Aziendale poiché offre ai nostri studenti ed alla comunità tutta uno spazio di interazione diretta con gli attori sociali ed economici del territorio abruzzese e non solo - spiega la profrddotrssa Lea Iaia -. Riteniamo il confronto con tali operatori fondamentale per conoscere il punto di vista di chi è impegnato direttamente nel fronteggiare gli effetti della crisi causata dal covid19, comprendendone le peculiarità dei differenti ambiti settoriali e professionali”.