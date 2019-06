La d'Annunzio organizza due seminari con il prof. Raffaele Testolin

Il professor Raffaele Testolin, dell’Università di Udine e fondatore del Comitato Scientifico dell’Istituto di Genomica Applicata del Friuli, genetista vegetale di fama internazionale, terrà due importanti seminari scientifici. Il primo, riservato a ricercatori e studiosi, si terrà a Chieti, il prossimo 5 giugno, alle ore 11, nell’Aula Multimediale del Rettorato sul tema “Hunting the rpv3 gene, thatconfersresistance to downymildew in grape”. Il secondo, sul tema “Le Viti Resistenti a Malattie”, si terrà invece presso l’Enoteca Regionale di Ortona, il 6 giugno, alle ore 18,00 e sarà rivolto al grande pubblico.

Le due iniziative sono promosse e organizzate dalla Scuola Superiore “G. d’Annunzio”, diretta dal professor Angelo Cichelli. L’iniziativa del 6 giugno ad Ortona vede la collaborazione della RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile) alla quale aderisce la “d’Annunzio”, il “Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo” ed il Comune di Ortona.