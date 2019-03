Open day per presentare il corso da sommelier di Academy For me

Un open day per presentare il corso da sommelier, con annessa degustazione di vini. L'appuntamento è per lunedì, alle ore 18.30, a Chieti, nella sede di Academy ForMe, la scuola dei mestieri più grande d'Abruzzo, in via Masci.

All'incontro parteciperanno il direttore del corso, Alberta Orlandi, la delegata Ais Chieti, Marianna Benvenuto, e il direttore di Academy ForMe, Daniele Giangiulli.

Il corso di primo livello da sommelier, promosso da Academy ForMe in collaborazione con l'Ais Abruzzo, prevede 15 lezioni, durante le quali si approfondiranno argomenti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio, che spazieranno dal primo contatto con il vitigno fino all’organizzazione e alla gestione della cantina.

L’intero programma di studio prevede la frequentazione ed il superamento di tre specifici livelli al termine dei quali verrà consegnato l'attestato professionale di Sommelier.

Le iscrizioni sono aperte: il corso partirà a breve.