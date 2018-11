"Sicurezza...sulla strada giusta": accordo di collaborazione tra Inail e polizia stradale

"Sicurezza sulla strada giusta". Questo il nome del seminario che si terrà il prossimo 24 novembre (9 e 30) alla Camera di Commercio Chieti- Pescara, in via Pomilio a Chieti Scalo. L'incontro rappresenta il punto di arrivo dell' accordo di collaborazione siglato tra Polizia Stradale e INAIL e si rivolge agli utenti professionisti della strada, in particolare agli operatori economici dell'autotrasporto.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare gli utenti professionali della strada, sulla prevenzione degli incidenti stradali e l'analisi delle cause.

La percezione comune è che incidenti stradali e sul lavoro costituiscano due fenomeni distinti. Le statistiche INAIL ci dicono che il 44,82% delle morti sul lavoro in Abruzzo è causata da incidenti stradali sia sul lavoro che in itinere.

"La collaborazione - afferma il dirigente della sezione Polizia stradale di Chieti, Fabio Polichetti - vuole richiamare l'attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi all'obiettivo europeo di riduzione al 50% delle vittime della strada entro il 2020".