“Salute orale in età evolutiva" all'università di Chieti

Si terrà il 9 e 10 novembre all’auditorium del Rettorato nel campus universitario di Chieti, il congresso SIOI Abruzzo dal titolo “Salute Orale in età evolutiva: relazione tra odontoiatria pediatrica, neonatologia e pediatria”. Il meeting è stato organizzato dal Prof. Domenico Tripodi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica dell’Università “G. d’Annunzio” e dal Dott. Marco Tieri, Referente regionale SIOI Abruzzo. Per la prima volta un convegno in Abruzzo vedrà riunite tutte le esperienze e le competenze della Odontoiatria pediatrica, della Neonatologia e della Pediatria grazie alla sinergia organizzativa di due Scuole universitarie, quella di Chieti-Pescara e quella di L’Aquila, il coinvolgimento degli Ordini provinciali dei Medici e dei Presìdi ospedalieri delle quattro ASL del territorio, della SIOI (Società Italiana di Odontoiatria Infantile), della SIMPE (Società Italiana dei Medici Pediatri), della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri d’Abruzzo), della SIP (Società Italiana di Pediatria) e della SIN (Società Italiana di neonatologia).

"Al giorno d’oggi - spiega il Prof. Tripodi - la prevenzione negli ambiti medico ed odontoiatrico rappresenta l’obiettivo principale da perseguire al fine di garantire la salute dell’individuo e della comunità. L’obiettivo dei nostri lavori accrescerà sul territorio le conoscenze condivise tra odontoiatri pediatrici, neonatologi e pediatri al fine di lavorare insieme, nel pubblico e nel privato, per dare al bambino una bocca sana fin dalla nascita".

Il congresso sarà inaugurato da Sergio Caputi, primo docente odontoiatra a ricoprire la carica di Rettore in Italia, e vedrà, tra i tanti relatori, gli interventi di Camillo D’Arcangelo, Direttore del Dipartimento di scienze mediche orali e biotecnologiche, da Luigi Paglia, presidente SIOI, da Roberto Gatto, Coordinatore delle sezioni regionali SIOI, da Piero Di Saverio, segretario regionale FIMP e infine dalla scrittrice nonché Pedodontista Donatella Di Pietrantonio.