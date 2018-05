Psi...che? A Erga Omnes un po' di chiarezza sulla figura dello psicologo

L'associazione di volontariato onlus Erga Omnes, in collaborazione con gli psicologi e gli psicoterapeuti di AltraPsicologia Abruzzo, organizza un incontro aperto a studenti, laureati,professionisti e non solo per conoscere meglio la figura dello psicologo.

Sabato 12 maggio nella sede in via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (aontrada San Martino) si : inizia alle 10 con la registrazione dei partecipanti, alle 10,30 l'incontro-dibattito con i professionisti. Alle 11,30 si giocherà a 'psicopoli': un gioco da tavola con dadi, banconote, carte, pedine, regolamento e tabellone stile Monopoli, seguirà la consegna degli attestati di partecipazione

Per partecipare occorre compilare il seguente modulo di partecipazione: goo.gl/forms/vDtzjVC5HCitpYJw2