Pizza napoletana e pizza gourmet: un corso di formazione col pizzaiolo Di Ciano

All'Academy for me Abruzzo a Chieti si è svolto il corso di formazione base per pizza napoletana e pizza gourmet.

Docente istruttore Emiliano Di Ciano: pizzaiolo teatino di 31 anni, allievo del campione mondiale Salvatore Lionello e di Marco Quintili, vincitore del programma televisivo Il Boss delle pizze.

Il corso, che ha ottenuto un discreto successo, verrà riproposto nei prossimi mesi sempre nella sede dell'accademia di formazione, all'interno del centro commerciale Centauro.