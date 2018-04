I cattolici nella società e nella politica: l'Ofs incontra il professor Cascavilla

L’argomento sembrerebbe d’altri tempi, i tempi della DC, di Alcide De Gasperi e di don Camillo e Peppone. Tuttavia negli ultimi anni c’è stata un’impennata di leggi dello stato incuranti dell’uomo e della sua dignità, non solo dal punto di vista economico.

L’Ordine Francescano Secolare di Chieti, prendendo atto della sempre meno considerazione dei cattolici in politica, vuole confrontarsi sul tema I cattolici nella politica e nella società. Per questo ha organizzato una conversazione con il professor Michele Cascavilla, ordinario di sociologia giuridica dell’Università G. D’Annunzio, Chieti.

L’incontro è fissato per sabato 21 aprile alle ore 18 presso il salone del convento di San Francesco al Corso, in via Cesare Battisti 28 (piazza Malta).

“Sarà un momento per interrogarci e prendere coscienza, aiutati dalla riflessione che ci proporrà il professor Cascavilla - spiegano dall’Ofs Chieti - Se il cristiano sa che questo mondo passa e che non è né la politica e né la scienza a redimere l’uomo ma l’amore di Gesù a salvarci, tuttavia siamo chiamati a migliorare la storia e a impegnarci per il bene comune. Noi non ci facciamo illusioni e, ricordando le parole di S. Paolo, non abbiamo infatti qui una città permanente, ma tendiamo alla città che deve venire”.