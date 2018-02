Al museo universitario il Darwin Day dedicato ai cambiamenti climatici

Appuntamento martedì 13 febbraio, dalle 9:30 alle 13, all’auditorium del Museo universitario per il Darwin Day 2018, organizzato da Wwf Chieti-Pescara e lo stesso museo in collaborazione con la sezione Abruzzo e Molise della Societas Herpetologica Italica e con il liceo Scientifico “Masci”.

L'evento è aperto agli studenti delle seconde classi del liceo e ai cittadini, sino a esaurimento posti.

Il Darwin Day si celebra in tutto il mondo con migliaia di eventi dedicati alla scienza e all’evoluzione organizzati in ogni angolo del pianeta, concentrati soprattutto nella settimana in cui ricorre il “compleanno” di Charles Darwin (nato il 12 febbraio 1809).

L’argomento scelto quest’anno per l’incontro di Chieti è di strettissima attualità: iIl professor Piero Di Carlo, ricercatore di Fisica per il sistema Terra e per il mezzo Circumterrestre, parlerà su: “Cambiamenti climatici: quale futuro ci attende?”. Il suo intervento sarà preceduto dai saluti del direttore del Museo Luigi Capasso e della presidente del Wwf Chieti Pescara Nicoletta Di Francesco, occasione anche per ricordare il significato del Darwin Day e la figura del grande scienziato.

Verrà presentato un punto della situazione di quel che si è fatto, si sta facendo e resta da fare a livello delle pubbliche amministrazioni per una tematica di fondamentale importanza per tutti noi. Ma si parlerà anche di quello che ciascun individuo, nel suo piccolo, può fare per dare una mano all’azione collettiva che l’umanità dovrà portare avanti, per se stessa e per il pianeta.