Inaugurato a Lanciano il master in diritto e gestione del territorio

Stamane, presso la Sala Avvocati del Tribunale di Lanciano, è stato presentato il master in Diritto e Gestione dell'Ambiente e del Territorio organizzato dall’Università degli Studi di Urbino in collaborazione con la Fondazione di Studi Giuridici Vincenzo Gentile e l’Ordine degli Avvocati di Lanciano.

Il master è rivolto in prevalenza a laureati in possesso di laurea quadriennale o magistrale, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, liberi professionisti iscritti agli ordini e imprese operanti nel settore. All'inaugurazione erano presenti il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Mario Mazzocca, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Silvana Vassalli, il Presidente della Fondazione Gentile Avv. Ennio Totaro, il Professor Avv. Giacomo Nicolucci per l’Università di Urbino e il Sindaco del Comune di Lanciano, Mario Pupillo.

"Il diritto ambientale è una disciplina relativamente recente - ha detto Mario Mazzocca in occasione dell'evento - che in questi ultimi anni sta conoscendo uno sviluppo straordinariamente elevato, grazie anche alle sue peculiarità, che rendono gli esperti in questo settore sempre più ricercati. Il Master in Diritto e Gestione dell'Ambiente e del Territorio organizzato a Lanciano, dunque, risponde ad esigenze reali e sempre più pressanti della comunità, nell'ottica di un necessario ampliamento di un'offerta qualificata a discapito di una diffusa improvvisazione nell'approccio alle tematiche ambientali sia a livello regionale che nazionale".

Il Mmaster mira a produrre professionalità che sempre più vengono richieste da amministrazioni pubbliche e imprese che intendono contribuire alla miglior gestione delle aree a tutela integrale e alla sostenibilità dello sviluppo, cogliendo tutte le opportunità che la tutela dell’ambiente offre in termini d’incentivi, miglioramento del processo produttivo e di prodotto, competitività nel mercato globale. Oltre all’approfondimento delle tematiche connesse all’urbanistica, edilizia, lavori pubblici e assetto del territorio, nonché alla gestione delle aree protette, e tutto ciò nell’ottica europea, nazionale e regionale, è previsto l’inserimento di moduli quali: economia dell’ambiente, filosofia e psicologia dell’ambiente, per rispondere meglio all'approccio olistico che le peculiarità della materia impongono.

Il master in Diritto e Gestione dell'Ambiente e del Territorio è stato accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e gode del patrocinio del Consiglio degli Ordini Forensi d'Abruzzo, dell'Unione Interregionale degli Ordini Forensi del Centro-Adriatico, di Legambiente, del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco Nazionale della Majella.