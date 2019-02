Torna Majella l’Altra Neve: scialpinismo, ciaspolate, snow kite per vivere la montagna d'inverno

Al via la quarta edizione dell’educational Majella l’Altra Neve, organizzata dell’Ente Parco Nazionale della Majella con il patrocinio di Legambiente.

Da quest’anno la rassegna di iniziative è rivolta a tutti, in particolare a quanti vogliono avvicinarsi all’ambiente invernale del Parco, in lentezza, per vivere al meglio la natura, al fine di contribuire alla diffusione della corretta cultura della montagna. Per scoprire il fascino del Parco in inverno con cura ed attenzione, con un approccio rispettoso e sostenibile.

Otto tipologie di attività sportive ed escursionistiche invernali gratuite, che si susseguiranno da venerdì 22 a domenica 24 febbraio 2019. Attività con le ciaspole, di alpinismo invernale, di scialpinismo, sci di fondo, sci di fondo escursionistico, fat bike, a cavallo e snow kite.

Le attività saranno condotte dagli operatori ed i tecnici del Parco e da professionisti del settore.

Sabato 23 febbraio alle 17:30 a Caramanico Terme (Pe), nella sala dell’ex Convento delle Clarisse, serata dedicata alla Majella innevata, presentata da Roberta Mancinelli, giornalista Rai, e con ospite d’eccezione Alessandro Gogna, alpinista di fama internazionale, storico dell’alpinismo, guida alpina e opinion maker. All’appuntamento parteciperanno i rappresentanti ed i tecnici del Parco, il responsabile del Reparto Carabinieri del Parco, i rappresentanti delle Istituzioni territoriali, il responsabile Nazionale Aree Protette di Legambiente, il Presidente del Collegio Guide Alpine Regionale, il C.A.I. - T.A.M. Abruzzo, gli Operatori del Parco. A complemento della serata, l’esibizione del coro degli Alpini “Voci della Majella” di Montenerodomo (Ch) ed un momento per ricordare due figure importanti per la nascita e la crescita del Parco: Paolo Barrasso e Lelio Porreca, attraverso la lettura di loro poesie, a cura di Lorenzo Cipollone.

Per Luciano Di Martino, direttore dell’Ente Parco Nazionale della Majella, “il progetto Majella l’Altra Neve nasce con lo spirito di promuovere le attività sportive invernali sostenibili, legate alla neve, in linea con le finalità di valorizzazione del territorio, e con gli obiettivi istituzionali del Parco. Majella, l’Altra Neve è un’occasione da non perdere, nei luoghi ideali dell’area protetta, per conoscere la montagna in inverno, con paesaggi incantati e panorami spettacolari".