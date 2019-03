A Fossacesia 22 aspiranti assaggiatori di olio d'oliva

Si è concluso alla Cantina Sangro di Fossacesia il corso base per assaggiatori di olio vergine di oliva. La serie di lezioni, che ha visto la partecipazione di 22 corsisti provenienti dall’area frentana, dal teramano e dal pescarese, è stata organizzata dal capo panel Luciano Brancone e dal Comune di Fossacesia. La proposta didattica è stata sviluppata da docenti di livello nazionale ed internazionale come Leonardo Seghetti, Luciano Pollastri, Marino Giorgetti, Franca Angerosa e Luciano Di Giovacchino.

Un’opportunità per conoscere approfonditamente un prodotto che unisce storia millenaria e forte grado di innovazione. “La mission che ci eravamo proposti è stata raggiunta – dichiara Lorenzo Santomeno, coordinatore regionale delle Città dell’Olio dell’Abruzzo e delegato all’Agricoltura nell’amministrazione comunale di Fossacesia -. Siamo riusciti ad avvicinare un buon numero di partecipanti che hanno potuto fare un’esperienza importante. Per loro potrà essere la base di partenza per migliorare le proprie conoscenze ed anche costruire un percorso lavorativo. Un ringraziamento particolare va alla Cantina Sangro per averci aperto le porte della propria sede e consentirci di poter svolgere il corso”.