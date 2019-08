Corso gratuito per addetti alla ristorazione: un percorso formativo triennale

Un corso per "Operatore della ristorazione: addetto alla preparazione pasti" destinato ai giovani dai 14 ai 18 anni non compiuti che hanno terminato il primo ciclo di istruzione. Il 'Percorso formativo triennale' di Academy ForMe è stato ammesso a finanziamento da parte della Regione Abruzzo in modalità "duale", sistema mutuato dalla cultura formativa tedesca e sperimentato per la prima volta in Abruzzo.

Il corso in questione, nello specifico, è il progetto affidato dalla Regione Abruzzo per la Linea 1. Il percorso formativo è interamente a carico del Ministero della Pubblica Istruzione. La possibilità di partecipare è estesa anche a ragazzi fino a 24 anni non in possesso del diploma di istruzione secondaria, assunti con contratti di apprendistato.

Le attività formative in modalità duale, il cui obiettivo è quello di avvicinare le esperienze maturate a scuola con le competenze che è possibile sviluppare all'interno di un’azienda, dovranno essere avviate entro il 30 settembre 2019. Al termine del triennio i ragazzi acquisiranno una qualifica professionale.

"Siamo davvero soddisfatti del fatto che la Regione Abruzzo abbia riconosciuto la validità del nostro percorso formativo - afferma il direttore di Academy ForMe e Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli - Sarà un'esperienza nuova: le attività formative in modalità duale prevedono una fase pratica e teorica e una in azienda. Si tratta della prima sperimentazione di questo tipo in Abruzzo. Un segnale importante che va a contrastare il rischio di dispersione scolastica e ad offrire opportunità a coloro che decidono di non proseguire gli studi nella modalità tradizionale".

I ragazzi interessati possono rivolgersi ad Academy ForMe tel. 0871/64430 mail: info@academyforme.it.