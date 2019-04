Corso di formazione politica gratuita con i portavoce del Movimento 5 Stelle

Sabato 13 aprile dalle 16 alle 20.30 a Vasto, nella sala “Aldo Moro” in corso Italia, la portavoce alla Camera, Carmela Grippa, darà il via ai lavori del corso di formazione politica gratuita per tutti i cittadini, le associazioni e per coloro che voglio comprendere meglio il funzionamento delle amministrazioni comunali.

Il corso riguarderà il funzionamento del comune, il bilancio e la programmazione finanziaria, temi centrali e da approfondire affinché i cittadini vengano a conoscenza dei meccanismi che mettono in moto la macchina amministrativa. La trattazione degli argomenti si focalizzerà sull’economia comunale e su come si possa arrivare ad una gestione efficace delle finanze, in modo tale da permettere un miglioramento della qualità di vita all’interno della comunità".

Con Grippa ci sarà anche Fabio Berardini , portavoce del M5S alla Camera dei Deputati componente alla Camera della commissione di accesso agli atti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Ho chiesto al collega di fare una tappa del suo ciclo di incontri formativi anche a Vasto per dare questa nuova opportunità per tutti coloro che vogliono comprendere i meccanismi che sottendono alle decisioni che riguardano un territorio, e solo felice che nostro territorio possa beneficiare di un momento di formazione politica gratuita” dichiara la deputata Carmela Grippa.

Ad intervenire, assieme ai due relatori, saranno i portavoce del M5S: il senatore Gianluca Castaldi, il presidente della commissione Vigilanza della Regione Abruzzo Pietro Smargiassi, Dina Carinci e Marco Gallo del comune di Vasto.