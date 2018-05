corso intensivo di dizione, educazione della voce e recitazione

A Chieti è in partenza un corso indirizzato ad attori, aspiranti attori ma soprattutto a coloro che vogliono migliorare la propria dizione, vincere le timidezze ed estrinsecare le emozioni per un migliore approccio con il mondo esterno. Particolarmente adatto a studenti per preparasi nel miglior modo ad esami ed esposizioni orali e a liberi professionisti, manager e tutti coloro che devono affrontare periodicamente o spesso public speaking.

Il corso si svolge nella sede di FASA, Film Actors Studio Abruzzo di Randall Paul in cia Vicentini 12, nel centro storico di Chieti ed è a numero chiuso.ù

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare: 347 4889707 o scrivere a rancieloproductions@gmail.com

