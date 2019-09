I cocktail che fanno bene alla salute: masterclass alla Evangelista Academy

"La scienza delle fermentazioni applicata ai cocktail: probiotici e prebiotici nel bicchiere" è il nome della masterclass in progamma i prossimi 16 e 17 settembre presso la Evangelista Academy San Giovanni Teatino.

Una due giorni dedicata agli amanti del cocktail, agli esperti del settore e a chiunque abbia interesse nella materia scientifica della fermentazione.

A lanciarla è un trentenne originario di Casoli, che dal 2012 vive e lavora a Londra: Domenico Di Bucchianico, barman fondatore di www.Dedycated.co.uk, definito "il primo cocktail blog al mondo in cui l'alcohol non è protagonista e i cocktail sono in gran parte sinonimo di salute e benessere". Diplomatosi alla scuola alberghiera di Pescara, Di Bucchianico oggi lavora come barman al Ritz Hotel di Londra.

"Il mio progetto online - racconta - si basa sulla semplice ma diretta "mission" di un nuovo movimento di cocktails e mixology che punta a sensibilizzare le nuove generazioni di barman, ristoratori e operatori del settore a creare bevande miscelate in cui l'alcol è ridotto fino ad un solo o nessun ingrediente. La mia attività si svolge principalmente online, ma offro seminari in Inghilterra (dove vivo) e in Italia (dove punto a tornare a vivere)".

Per la Evangelista liquori di San Giovanni Teatino, ha lanciato un'Academy dedicata al mondo del bar abruzzese e del centro Italia, puntando al rilancio del cocktail e del bere responsabile.

Il programma della masterclass del 16 e 17 settembre prevede due giorni di studio (dalle 9 alle 16) in cui si andrà ad affrontare il tema cocktail con bevande fermentate, l'approccio scientifico e nutrizionale curato dal dottor Roberto Casaccia, biologo e nutrizionista, docente all'alberghiero di Pescara; una degustazione di Kombucha e cocktails a base della stessa bevanda curata da "orti geometrici"; una lezione sul tema della vendita di cocktail insoliti e innovativi curata da Domenico Di Bucchianico. Il party finale con festa in piscina si terrà all'agriturismo Pesolillo di Chieti, dalle 17,30.