Cuoco, accompagnatore turistico, grafico, estetista: tutti i corsi in partenza da Academy ForMe

Cuoco, accompagnatore turistico, grafico pubblicitario, segretario d’azienda (Edp), operatore socio sanitario, acconciatore, estetista, assistente educativo: sono i corsi in partenza da Academy ForMe, la più grande scuola dei mestieri d'Abruzzo, aperta a Chieti da Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila. Si tratta di corsi riconosciuti dalla Regione Abruzzo con rilascio di qualifica professionale riconosciuta dal ministero del Lavoro e spendibile in tutta Europa. Le iscrizioni sono aperte.

Academy ForMe, che dalla sua nascita ha già formato centinaia di persone, intende così intercettare utenti e ragazzi disoccupati o apprendisti appena inseriti nel mondo del lavoro e fornire loro una formazione mirata. La formazione, d’altronde, in questo momento particolare del mercato del lavoro, diviene fondamentale: secondo uno studio di Confartigianato, in Abruzzo le assunzioni previste dalle imprese sono 72.560, di cui 18.270 sono di difficile reperimento, pari al 25,2% delle assunzioni totali. Il dato scende al 24,1% nella provincia di Chieti (28.800 assunzioni previste, di cui 6.940 di difficile reperimento) e sale al 28,6% nell’Aquilano (21.490, 6.150). A Pescara e a Teramo le assunzioni di difficile reperimento sono il 26,1% (22.030, 5.750 – 27.350, 7.140).

"Questi dati – afferma il direttore di Academy ForMe e di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli – dimostrano quanto sia importante una formazione mirata. I corsi in questione prevedono tutti una parte teorica ed una pratica all’interno della scuola, nonché degli stage in aziende primarie del settore. Questo facilita l’avvicinamento degli utenti al mercato del lavoro, consentendo loro di capire le reali necessità ed esigenze delle aziende e di essere pronti per le sfide che li attenderanno”.