Sevel, chiusura prolungata fino al 19 aprile per lo stabilimento di Atessa

Cancelli chiusi fino al 19 aprile alla Sevel di Atessa. Il prolungamento della chiusura è stata comunicata oggi al comitato esecutivo delle rappresentanze sindacali aziiendali.

La prossima settimana verrà comunicata la data dell'eventuale riapertura o del prolungamento dello stop.

Il sindacato Fim-Cisl in un comunicato scrive: "Siamo convinti che la fase 2 si debba preparare durante la fase 1, quindi insieme alle altre organizzazioni abbiamo siglato nella giornata di ieri un un'importante accordo con Fca, per non trovarci impreparati quando ci sarà la ripresa produttiva".

Alla riapertura dello stabilimento a tutela dei lavoratori saranno previsti una serie di accorgimenti a contrasto della diffusione del Covid 19: l'utilizzo di strumenti tecnologici come lo scanner per misurare la temperatura ad ogni ingresso, rispetto delle distanze sociali di un metro, maggiore tutela per le persone con patologie riconosciute e uscita dallo stabilimento senza timbratura per evitare assembramenti.

Ogni lavoratore sarà dotato di due mascherine per ogni turno lavorativo. L'ambiente verrà costantemente sanificato.