Coronavirus, la rabbia dei camionisti: "Le aziende ci chiudono anche i loro bagni"

Nella situazione emergenza Coronavirus chi non si ferma sono gli autotrasportatori che garantiscono a imprese e cittadini approvvigionamenti di merci e materiali essenziali. A denunciare, però, alcune misure restrittive messe in atto da alcune aziende in Abruzzo è il presidente regionale di Cna Fita Abruzzo, Gianluca Carota che parla di "misure restrittive, assurde e ingiustificate, nei confronti di una categoria".

Lo denuncia riguarda "ordinanze emanate da alcune grandi piattaforme distributrici o aziende abruzzesi, di divieto d’ingresso agli autotrasportatori all’interno dei proprio servizi igienici. Una misura assurda, che impedisce a lavoratori che si stanno sobbarcando fatiche immani per il funzionamento dell’Italia di operare in condizione di serenità, salute e sicurezza".

La CNA Fita, che chiede alle autorità di pubblica sicurezza di rimuovere "questi assurdi divieti" e denuncia inoltre come tali restrizioni facciano il paio con altri gravissimi disagi, segnalati a “macchia di leopardo” sul territorio nazionale, manifestati soprattutto lungo la rete autostradale, e relativi alla chiusura dopo le 18 di distributori e autogrill. Con relativi servizi igienici annessi: "In questo modo - dice ancora Carota - gente che affronta centinaia e centinaia di chilometri per assicurare quotidianamente cibi, farmaci e altre merci, non può effettuare soste, rifocillarsi, far fronte ai bisogni fisiologici più elementari. Chiediamo di porre riparo a questa assurdità, garantendo a chi lavora sui mezzi pesanti l’apertura di aree di sosta riservate munite almeno di servizi igienici".