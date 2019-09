Consumo di suolo: triste primato in Abruzzo, Chieti tra i comuni più cementificati

Aumenta lo spreco di suolo in tutta Italia e l’Abruzzo si conferma la regione dove l’incremento registrato è maggiore. Lo dicono i dati del Rapporto Ispra 2019.

La regione è maglia nera in Italia per percentuale di aumento di suolo consumato tra il 2017 e il 2018 rispetto al suolo totale già consumato. In termini di incremento percentuale rispetto alla superficie artificiale dell’anno precedente, l’Ispra infatti evidenzia che i valori più elevati sono in Abruzzo (+0,51%), Basilicata (+0,47%) Veneto (+0,41%) e Friuli-Venezia Giulia (+0,34%).

Per quanto riguarda la percentuale di suolo complessivo coperto da strade, edifici, fabbriche o occupato da cantieri al 2018, in Abruzzo ben 38 di essi supera il 10%. Di questi 11 addirittura il 20%: Chieti si attesta al 20%, Pescara svetta con un 51,3%. Seguono altri comuni costieri come Montesilvano (33,4%), Martinsicuro (33,3%), San Salvo (32,3%) e Alba Adriatica (con il 30,9%) e, altro comune non costiero come Chieti, San Giovanni teatino (28,9%). A parte altri comuni della conurbazione costiera, in questo gruppo di 38 comuni oltre il 10%, tre aree non costiere compaiono con alte percentuali: la Val Vibrata (con Nereto, Sant'Egidio, Colonnella, Corropoli), l'hinterland pescarese e la Val Pescara (con Cappelle sul Tavo, Cepagatti, Torre de' Passeri, Spoltore e Scafa) e quelli della Frentania (con Treglio, Lanciano, Santa Maria Imbaro, Mozzagrogna).

Nell'Abruzzo interno spiccano Avezzano (13,3%), San Benedetto dei Marsi (11,2%) e Sulmona (11,2%). Per quanto riguarda l'incremento assoluto in ettari tra il 2017 e il 2018, L'Aquila è in testa con quasi 29 ettari (sul dato va considerata la questione della ricostruzione), seguita da Carsoli (11,9 ettari consumati) e Avezzano (con 9,3). Come rileva l'Ispra, anche nelle aree protette si continua a consumare suolo. Infatti in Abruzzo vediamo che comuni importanti dei parchi nazionali come Pescocostanzo e Pescasseroli hanno consumato oltre 1 ettaro ciascuno tra il 2017 e il 2018.