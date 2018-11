I vini abruzzesi volano in Asia: road show del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo in Giappone e Cina

Il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo prende il volo per la prima volta verso l’estremo Oriente per la promozione delle denominazioni regionali. Dopo il road show in Nordamerica a settembre, il tour asiatico toccherà la prossima settimana due mercati di riferimento per il vino abruzzese: Giappone e Cina.

L’obiettivo resta quello di favorire la conoscenza delle Doc abruzzesi, a partire dal Montepulciano d’Abruzzo, in occasione dei 50 anni della denominazione, e di conseguenza riuscire a penetrare nei mercati asiatici con un’azione strategica. Nel corso di un decennio, infatti, l’import di vino nel continente asiatico è passato da 1,7 a 6,4 miliardi di euro, arrivando così a pesare per il 21,5% sulle importazioni mondiali. Di questi 6,1 miliardi quasi l’80% fa riferimento a Giappone e Cina. Più in generale, l’Asia pesa ormai per il 6,5% nell’export vinicolo italiano (contro il 4,6% di dieci anni fa) e può rappresentare un importante mercato di sbocco per il Montepulciano d’Abruzzo. Nel 2017 l’export del vino abruzzese in Cina è cresciuto rispetto al 2016 del 76%; un interesse evidenziato recentemente anche dagli operatori asiatici arrivati all’enoteca regionale d’Abruzzo di Ortona per incontrare le cantine della Regione.

Il tour in Sol Levante partirà martedì 6 novembre da Tokyo: appuntamento nella centralissima cornice dell'hotel Gaojen Tokyo, dove alle 10 si terrà un seminario di approfondimento sulla Doc Montepulciano d’Abruzzo, riservata alla stampa e ai top trade. Seguirà, nel pomeriggio, un banco d’assaggio aperto agli operatori e una cena tradizionale giapponese in abbinamento ai vini abruzzesi.

Da giovedì 8 a sabato 10 novembre, il Consorzio sarà protagonista dell'International Wine&Spirits Fair di Hong Kong, uno dei principali eventi fieristici dell’Asia, con un proprio spazio espositivo, al cui interno saranno organizzate anche attività b2b tra le aziende presenti e gli operatori cinesi. All'interno dell'importante appuntamento ci sarà spazio anche per due masterclass dedicate ai 50 anni della Doc Montepulciano d’Abruzzo: la prima giovedì 8 novembre alle ore 13, mentre la seconda venerdì 9 novembre a partire dalle ore 16.

Inoltre, i vini abruzzesi saranno di scena anche durante i tasting lab che la Vinitaly International Academy organizza nei suoi corsi a Hong Kong per i nuovi wine ambassador nei giorni precedenti la fiera.

Ben 15 le cantine del Consorzio presenti tra i due eventi: Agricosimo, Cantina Tollo, Casal Thaulero, Cascina del Colle, Ciavolich, Citra, Collefrisio, Nicola Di Sipio, Fattoria Savini, Fontefico, Talamonti, Tenuta Arabona, Tenuta Barone di Valforte, Tenuta I Fauri, Valle Martello. Per la gioia dei partecipanti ai tasting in programma, tutte le cantine offriranno in degustazione le varietà tipiche del loro territorio. L'iniziativa è stata realizzata nell'ambito della misura Ocm Paesi Terzi - Regione Abruzzo.

Spiega Valentino Di Campli, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo