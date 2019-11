Scoppia la febbre del Black Friday: in Abruzzo spese per 43 milioni di euro, ecco i consigli per evitare truffe

È l'ultima usanza che abbiamo importato da Oltreoceano: il Black Friday, letteralmente "venerdì nero" è il giorno dopo quello del Ringraziamento a stelle e strisce e si caratterizza per sconti speciali e prezzi stracciati. Negli Stati Uniti, dove i negozi aprono addirittura allo scoccare della mezzanotte, è l'occasione per accaparrarsi a cifre convenientissime l'ultimo gioiello tecnologico o gli accessori più alla moda da mettere sotto l'albero di Natale.

Seguirà al Black Friday il Cyber Monday, in programma il 2 dicembre, tanto che molti negozi fisici e online hanno scelto di far durare gli sconti speciali una settimana intera.

Secondo uno studio elabroato dal Codacons, gli abruzzesi spenderanno circa 43 milioni di euro nella settimana del Black Friday, con un giro d'affari sui 2 miliardi a livello nazionale. Numeri in crescita fino al 20 per centro rispetto al 2018: sembra che un regalo su cinque tra quelli di Natale sarà acquistato proprio in questi giorni.

Tuttavia, il rischio di cadere in raggiri o fregature è purtroppo molto elevato, perché gli operatori disonesti approfittano di occasioni come il Black Friday per speculare sui consumatori a caccia di affari. E il Codacons, per consentire agli utenti di fare acquisti in tutta sicurezza ed evitare brutte sorprese, ha realizzato un decalogo contenente le regole d'oro da seguire per difendersi da possibili truffe o raggiri. Eccole di seguito.