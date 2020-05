La conferenza Stato Regioni dice sì alla riapertura delle sale da gioco

La conferenza Stato Regioni ha detto sì alla proposta della Regione Abruzzo per la riapertura delle attività di gioco. L'autorizzazione dovrebbe arrivare con il prossimo decreto del presidente del Consiglio, che dovrebbe fare chiarezza anche sugli spostamenti tra le regioni dal 3 giugno.

Lo annuncia l'assessore regionale alle Attività produttive, Mauro Febbo, che nei giorni scorsi aveva incontrato la delegazione di operatori e gestori delle agenzie di scommesse, del comparto degli apparecchi da intrattenimento e delle sale bingo, a cui aveva espresso l’appoggio della Regione.

"Nella riunione di lunedì scorso - commenta - abbiamo fatto presente la situazione degli operatori. In Abruzzo abbiamo già pronti anche i protocolli di sicurezza per la riapertura. Abbiamo ricevuto l’appoggio di altre Regioni, soprattutto Liguria, Campania e Puglia. La richiesta è stata recepita e fatta presente al Governo".

L’assessore si dice ottimista in vista del prossimo decreto, presumibilmente in arrivo nel fine settimana: "Le linee guida per le nuove riaperture sono in lavorazione e sono fiducioso sul fatto che con il nuovo decreto daranno l’ok anche alle sale giochi".