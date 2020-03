L'appello di Coldiretti: "Niente corse ai supermercati, non c'è pericolo approvigionamento di alimenti"

Non esistono in Abruzzo pericoli di approvvigionamento di beni alimentari, non è quindi giustificabile una corsa agli acquisti. Lo dice Coldiretti Abruzzo in considerazione dell’aumento record, su base nazionale, del 6,8% (dati Istat) della produzione di alimenti e bevande a gennaio evidenziando che “è necessario il rispetto delle nuove norme di sicurezza, emanate dal Governo, per evitare inutili e pericolosi affollamenti”.

Ieri sera, dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con le nuove disposizioni per fronteggiare il Coronavirus, anche in un supermercato di Chieti, in tantissimi sono accorsi per riempire carrelli e borse, temendo di trovare gli scaffali vuoti nei prossimi giorni.

“L’approvvigionamento alimentare - sottolinea la Coldiretti - è garantito grazie al lavoro di migliaia di aziende agricole, imprese di lavorazione alimentare e di una capillare rete di distribuzione. In tal senso – dice Coldiretti Abruzzo – oggi più che mai è importante il ruolo dei mercati di Campagna Amica, che in Abruzzo si trovano a Chieti, Pescara e Teramo, che garantiscono gli approvvigionamenti alimentari e mantengono vivo il tessuto produttivo locale con l’offerta dei prodotti del territorio a chilometri zero. Nei mercati e negli agriturismi di Campagna Amica – aggiunge Coldiretti Abruzzo - sono state adottate tutte le precauzioni per garantire la sicurezza con la disponibilità di disinfettanti, l’invito a non toccare la merce e ingressi contingentati per evitare affollamenti e, in alcuni casi, stanno nascendo anche iniziative per l’ordinazione e la consegna a domicilio della spesa".