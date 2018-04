La Cisl Scuola primo sindacato alle elezioni Rsu

La Cisl Scuola si conferma prima organizzazione sindacale nelle elezioni Rsu della scuola in Abruzzo.

Alle elezioni degli ultimi giorni, il sindacato ha ottenuto il 27,19% di preferenze che si traduce in 182 Rsu sul territorio regionale contro i 146 delegati della FLC CGIL e della UIL Scuola, 139 dello Snals, 44 Anief, 40 del Gilda e 13 delegati ad altre sigle sindacali. Quasi 600 i candidati nelle 197 scuole abruzzesi.

"In tutto sono 5.672 i lavoratori della scuola che hanno scelto la Cisl" fa sapere il segretario generale Davide Desiati che ringrazia "tutto il personale della scuola per la grande fiducia che fa confermare il primato, già ottenuto nel 2015, sia nella provincia di Chieti sia in Abruzzo".